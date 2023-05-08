Джорджевича пришлось менять из-за травмы

В заключительном матче 26-го тура Российской премьер-лиги пересекаются «Локомотив» и «Сочи». Ближе к перерыву вынужденная перестановка произошла в составе московской команды – травму получил защитник Станислав Магкеев. Сразу же замену пришлось делать и рулевому сочинцев Дмитрию Хохлову. Дело в повреждении, которое получил нападающий Лука Джорджевич. На замену в срочном порядке вышел Георгий Мелкадзе. В этот момент на табло горели нули.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Локомотивом» и «Сочи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.