Нобоа: Я сдал все документы для получения российского гражданства

Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о процедуре получения российского гражданства.

«Я не знаю, когда будут готовы все документы. Я сдал все документы для получения гражданства. Теперь мне остается лишь ждать», - приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 38-летнего футболиста с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Нобоа принял участие в 23 играх Российской премьер-лиги, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он выступал за «Рубин», «Ростов», «Зенит» и московское «Динамо».