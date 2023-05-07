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Божович считает, что Дзюба ещё долго сможет держать свой уровень

07 Мая 2023 • 11:05 Комментировать
Локомотив Москва
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Сочи
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08.05 17:00

Экс-наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюбе 34 года, а он все еще хорош! Не думаю, что РПЛ стала такой некачественной лигой, просто Артём отличный футболист. Он всегда придерживается дисциплины и режима», — приводит слова Божовича Sport24.

Как считает специалист, Дзюба еще долгое время сможет успешно выступать на таком высоком уровне.

Напомним, форвард вернулся в РПЛ минувшей зимой, подписав контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» Дзюба забил уже восемь голов и отдал четыре результативные передачи в десяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Миодраг Божович Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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