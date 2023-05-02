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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой рассказал, как относится к частому появлению Дзюбы в различных YouTube шоу эксклюзив

02 Мая 2023 • 19:25 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о часты появлениях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в юмористических программах на YouTube.

«Я признаюсь честно… Я не смотрю эти программы, но понимаю о чём речь. Моё отношение? Спокойно, не то чтобы положительно. Имеет на это право, личная жизнь – это личная жизнь. В одно время футболисты по-другому проводили время, сейчас так. Повторюсь, я спокойно к этому отношусь», — сказал Мостовой.    

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он с ноября находился в статусе свободного агента. За «железнодорожников» футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, успел забить 8 голов и отдать 4 ассиста. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2022/23.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Артём Дзюба РПЛ
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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