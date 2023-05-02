Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о часты появлениях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в юмористических программах на YouTube.

«Я признаюсь честно… Я не смотрю эти программы, но понимаю о чём речь. Моё отношение? Спокойно, не то чтобы положительно. Имеет на это право, личная жизнь – это личная жизнь. В одно время футболисты по-другому проводили время, сейчас так. Повторюсь, я спокойно к этому отношусь», — сказал Мостовой.

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он с ноября находился в статусе свободного агента. За «железнодорожников» футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, успел забить 8 голов и отдать 4 ассиста. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2022/23.