Баринову необходима операция на руке

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что ему необходима операция на руке в связи с переломом пальца, который он получил в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (4:1).

«Сломан палец на руке. Нужна операция. Я не буду пока ее делать. Это же рука, а не нога», - приводит слова Баринова Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 39 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

В следующием туре столичный клуб на своём поле сыграет против «Сочи» на «РЖД Арене».