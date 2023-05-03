Игрок «Локомотива» Камано считает Галактионова отличным тренером

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился комментарием о главном тренере команды Михаиле Галактионове.

«Галактионов — отличный тренер. Наши результаты — тому подтверждение. Когда он пришел, наше видение футбола поменялось. Это дает свои плоды», — приводит слова Камано Sport24.

По поводу малого количества игрового времени футболист заявил, что провел отличные сборы и всегда готов помочь команде, но кому играть — решает тренер.

В нынешнем сезоне Камано принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и записал на свой счет три результативные передачи.