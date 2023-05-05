Камано: «Чувствую себя русским, буду рад получить российский паспорт»

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился мнением о возможном получении российского гражданства.

Легионер допустил, что в будущем он может получить российский паспорт, так как его всё устраивает в нашей стране. Отметим, что ранее российское гражданство получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.

«Российский паспорт? Если представится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь всё нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе», — цитирует Камано Sport24.

Напомним, Камано перешёл в «Локомотив» летом 2020 года из французского «Бордо». В текущем сезоне нападающий провёл за «железнодорожников» 33 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.