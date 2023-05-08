«Локомотив» выиграл 7 из 9 весенних матчей РПЛ

В понедельник вечером «Локомотив» порадовал своих болельщиков. Команда Михаила Галактионова в родных стенах обыграла «Сочи» со счётом 3:0 и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В девяти весенних матчах Премьер-лиги «Локомотив» показал такие результаты: семь побед, одна ничья и одно поражение. «Железнодорожники» не смогли обыграть «Зенит» (поражение 1:2) и ЦСКА (ничья 1:1).

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 14 мая, - против «Крыльев Советов» на поле соперника. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.