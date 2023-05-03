В «Локомотиве» высказались о возможном подписании Гапонова

Пресс-служба московского «Локомотива» ответила на вопрос о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста.

«В настоящий момент данный кандидат не является предметом обсуждения на усиление команды в летнее трансферное окно», — заявил «Матч ТВ» представитель «Локомотива».

В нынешнем сезоне Гапонов принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 500 тысяч евро.

«Локомотив» и «Сочи» нацелились на защитника «Крыльев Советов»