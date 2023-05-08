Юсупов совершил благородный поступок в матче с «Локомотивом»

В понедельник вечером в чемпионате России играют «Локомотив» и «Сочи». Как мы уже сообщали, в концовке первого тайма травму в составе московской команды получил защитник Станислав Магкеев. Он ощутил боль во время атаки соперника, когда Артур Юсупов пытался что-то придумать на фланге.

Юсупов мог обходить упавшего на газон Магкеева, но он поступил благородно и бросил играть. Футболист «Сочи» за проявление принципа честной игры заслуживает только лестных слов.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Сочи» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.