Камано признался, что хочет завоевать трофей в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, что хочет завоевать трофей в составе «железнодорожников».

«Хочу ли выиграть титул перед уходом из «Локомотива»? Безусловно, каждый футболист ставит перед собой цель завоевать трофей», — приводит слова Камано Sport24.

Футболист отметил, что пока он не думает об этом, сейчас впереди четыре важных матча, которые необходимо выиграть.

В нынешнем сезоне 27-летний Камано принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и стал автором трех результативных передач. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.