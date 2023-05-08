«Локомотив» забил ещё один гол в ворота «Сочи»

«Локомотив» ударно провёл концовку первого тайма матча с «Сочи» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. На 41-й минуте голкипер южан в броске парировал удар головой Франсуа Камано, но точно на ногу Наира Тикнизяна. Еще до перерыва «железнодорожники» удвоили перевес. Артём Карпукас из района 11-метровой отметки пробился к воротам, несмотря на рикошеты, и всё же пробил в цель, сделав счет 2:0.

На эту минуту в таблице РПЛ «Локомотив» обходит соперника и занимает девятое место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.