«Локомотив» может подписать Владислава Шитова

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов попал в сферу интересов московского «Локомотива».

Как стало известно «РБ Спорту», «железнодорожники» могут подписать 19-летнего футболиста предстоящим летом. Столичный клуб рассматривает Шитова на перспективу и видит в нем замену Ивану Игнатьеву, который, вероятно, покинет клуб после окончания текущего сезона.

В этом сезоне Шитов принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

После 25 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 25 очков. «Локомотив» находится на 10-й строчке, имея в копилке 32 балла.