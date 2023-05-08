Галактионов высказался о состоянии Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после победы над «Сочи» дал комментарий о форварде Артёме Дзюбе. Журналист сказал Галактионову, что Дзюба уходил с поля, держась за заднюю поверхность бедра.

«Нет, не заднюю поверхность бедра. Был небольшой контакт, он получил ушиб и сейчас делает процедуры. Там нет ничего серьёзного», - сказал Галактионов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Набрав три зачётных балла, «железнодорожники» поднялись на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 14 мая – против «Крыльев Советов».