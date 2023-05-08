Ловчев считает, что Дзюба — лучший российский игрок РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«О чем говорит результативность Дзюбы? О снижении уровня РПЛ. Но тут надо сказать и то, что сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Более того, я бы назвал Артёма вообще лучшим российским футболистом РПЛ», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в десяти матчах за «Локомотив», в которых забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После 25 туров «железнодорожники» занимают десятое место в чемпионате России, набрав 32 очка.