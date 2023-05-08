Божович — о «Локомотиве»: «Галактионов отлично работает»

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о результатах «железнодорожников» в весенней части сезона.

По мнению черногорского специалиста, наставник «Локомотива» Михаил Галактионов проводит отличную работу, развивая молодых футболистов команды.

«Могу сказать, что Глушенков вырастет в очень хорошего игрока. Пиняев тоже прогрессирует. Для «Локомотива» 10-е место — это неудовлетворительный результат. Но всё это из-за ужасной осени. Видно, что сейчас Галактионов отлично работает», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

После 25 проведённых матчей «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Свою ближайшую встречу «красно-зелёные» проведут сегодня, 8 мая, против «Сочи». Начало — в 17:00 по московскому времени.