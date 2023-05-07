Тихонов: «Возможно, у «Сочи» получится обескуражить «Локомотив» своей смелой атакой»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

По мнению эксперта, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, «железнодорожникам» необходимо доказывать, что они способны систематически обыгрывать своих соперников. При этом Тихонов подчеркнул, что и южане уже ни на что не рассчитывают, а при новом главном тренере Дмитрии Хохлове им удаётся демонстрировать смелый и атакующий футбол, которым они способны обескуражить москвичей.

«С уходом Бердыева команда под руководством Хохлова стала более атакующей. Возможно, получится местами обескуражить «Локо» своей смелой атакой. Но как сдержать ответный натиск хозяев? В последних восьми играх, кроме «Зенита» и ЦСКА, это не удавалось ещё никому», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Локомотив» — «Сочи» состоится завтра, 8 мая, в Москве. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.