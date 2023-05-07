Селюк: «Локомотив» обыграет «Сочи»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался в преддверии матча 26-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Сочи».

«Сочи» немного поплыл, а в «Локомотиве» наоборот, все бегут, ну, кроме Дзюбы. Но Дзюба ведет за собой молодежь, мотивирует и помогает им. «Локомотив» выиграет, а счет в матчах каждый раз угадывать невозможно», — приводит слова Селюка Metaratings.

Матч «Локомотив» - «Сочи» состоится завтра, 8 мая. Стартовый свисток арбитра запланирован на 17:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.