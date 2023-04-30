Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме рассказал, когда вернётся в заявку «Локомотива»

30 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, когда вернётся в заявку столичного клуба.

«Как себя чувствую? Хорошо. Когда ждать назад? На следующий матч с «Сочи». Вратарская конкуренция в «Локомотиве»? Тутт всегда была конкуренция», - приводит слова вратаря «Чемпионат».

В текущем сезоне 35-летний футболист принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на своём поле сыграет против футбольного клуба «Сочи». Матч состоится 8 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
0
1.68 4.30 4.70
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
3
1
1.57 4.20 6.00
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
5
1
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
21:56 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Химок» Долгов - о поражении от «Локомотива»: «Ну ничего, в футболе так бывает»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов — о победе «Локомотива»: «Ожидаемый результат»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Локомотива» Игнатьев забил впервые с октября прошлого года
21:35 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев высказался об игре «Химок» в матче с «Локомотивом»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Гилерме рассказал, когда вернётся в заявку «Локомотива»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «Локомотив» может подняться в первую семёрочку»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Команда Талалева последний раз пропускала пять мячей в РПЛ в 2014 году
21:14 · Россия. Премьер-лига
Тукманов — о шансах «Торпедо» в РПЛ: «Надо быть объективными»
21:10 · Россия. Премьер-лига
«Химки» стали 31-й командой, которой Артем Дзюба забивал в чемпионатах России - это рекорд
21:01 · Россия. Премьер-лига
Казаков: «Лантратов - лучший вратарь страны, из тех, кто может играть сейчас за сборную»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил 8 голов в 8 матчах РПЛ за «Локомотив»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Онопко: Были вопросы к арбитру по судейству, но я не получил ответы
20:43 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Мне надоел футбол»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Результативная пародия на «удар скорпиона» от Дзюбы и эффектный гол Руденко - видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Матч «Спартак» — «Ростов» арбитр отсудил ровно
Все новости
Рекомендуем