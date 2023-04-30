Гилерме рассказал, когда вернётся в заявку «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, когда вернётся в заявку столичного клуба.

«Как себя чувствую? Хорошо. Когда ждать назад? На следующий матч с «Сочи». Вратарская конкуренция в «Локомотиве»? Тутт всегда была конкуренция», - приводит слова вратаря «Чемпионат».

В текущем сезоне 35-летний футболист принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на своём поле сыграет против футбольного клуба «Сочи». Матч состоится 8 мая.