«Локомотив» повёл в матче с «Сочи» после удара Тикнизяна

25-й тур Премьер-лиги завершается матчем «Локомотив» - «Сочи». Противостояние проходило без голевых ударов до последних атак первого тайма. На 41-й минуте Дмитрий Баринов доставил мяч с правого угла штрафной, Франсуа Камано пробивал головой, но голкипер в падении справился с угрозой, вот только мяч оказался на ноге Наира Тикнизяна, который тут же его переправил по назначению - 1:0.

Если «железнодорожники» добудут победу, в таком случае потеснят «Сочи» с девятого места в таблице. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.