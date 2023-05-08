Дзюба – в основе «Локомотива» на матч с «Сочи»

В понедельник вечером программу 26-го тура Премьер-лиги России будут закрывать «Локомотив» и «Сочи». Рулевой московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.

«Локомотив» и «Сочи» начнут матч в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Сочи» «Локомотив» поднимется на девятое место в турнирной таблице чемпионата России, потеснив сочинцев.