Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич высказался о возможном продлении контракта с «Сочи»

05 Мая 2023 • 16:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о своём будущем в клубе.

Напомним, действующий контракт 28-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан до конца июня нынешнего года. По словам Джорджевича, в данный момент переговоры о продлении соглашения он не ведёт. При этом черногорец отметил, что комфортно себя чувствует в России, так как провёл здесь много времени.

«До последней игры ещё месяц. Так что не думаю об этом. Сконцентрирован на каждом следующем матче. Понимаю, что главное — хорошо играть. А дальше посмотрим, что будет», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джорджевич провёл за «Сочи» 16 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он также выступал за такие команды, как «Зенит» и «Локомотив».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 14:00
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
4.70 3.90 1.75
Видео
06.05.23 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ахмат Ахмат
4.00 3.70 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Мая
16:38 · Россия. Премьер-лига
Аленичев заявил, что готов вернуться в «Спартак»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Сочи» Джорджевич назвал «Зенит» самой классной командой России
16:15 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич высказался о возможном продлении контракта с «Сочи»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич — об атакующем футболе: «Не всё так просто»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Маслов, Чернов, Рыбус, Дуарте, любой тренер придёт в ужас»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Канунников: «Горжусь, что Спаллетти был моим тренером»
14:41 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили о намерении выкупить Оганесяна у «Спартака»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» Кади перенёс операцию
14:02 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
13:48 · Россия. Премьер-лига
Радченко отреагировал на триумф Спаллетти в Серии А
13:27 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл хотя бы вничью»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Вы думаете, что в России легко выиграть чемпионат? Спаллетти выиграл два раза подряд»
12:54 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о будущем нападающего Оганесяна
12:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не стал выкупать Сильянова у «Локомотива»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Миллер поздравил Спаллетти и «Наполи»
Все новости
Рекомендуем