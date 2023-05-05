Джорджевич высказался о возможном продлении контракта с «Сочи»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о своём будущем в клубе.

Напомним, действующий контракт 28-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан до конца июня нынешнего года. По словам Джорджевича, в данный момент переговоры о продлении соглашения он не ведёт. При этом черногорец отметил, что комфортно себя чувствует в России, так как провёл здесь много времени.

«До последней игры ещё месяц. Так что не думаю об этом. Сконцентрирован на каждом следующем матче. Понимаю, что главное — хорошо играть. А дальше посмотрим, что будет», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джорджевич провёл за «Сочи» 16 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он также выступал за такие команды, как «Зенит» и «Локомотив».