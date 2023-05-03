Агент: «В этом месяце будущее Николича станет известно»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, высказался о будущем сербского специалиста. Напомним, что в настоящий момент Николич находится без клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах тренера был заинтересован московский «Спартак».

«В этом месяце будущее Марко станет известно. Он пока решает с местом работы. Ещё есть время», — приводит слова агента Sport24.

Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год, приведя «железнодорожников» к победе в Кубке России и к бронзовым медалям чемпионата страны. После 25 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив», возглавляемый Михаилом Галактионовым, занимает 10-ю строчку в турнирной таблице с 32 набранными очками в своём активе.