Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джокер-Изидор, непробиваемый Лантратов: «Локомотив» разгромил и обогнал «Сочи»

08 Мая 2023 • 19:01 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:0
Сочи
окончен

«Локомотив» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 8 мая на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва3:0Сочи
(1:0) Тикнизян Наир41'  
(2:0) Карпукас Артём45'  
(3:0) Изидор Вильсон76'  
Лантратов ИльяНенахов Максим  9' 46' (Смольников Игорь ( 46'  81') Магкеев Станислав 35' (Кузьмичёв Иван ( 35') Погостнов Егор  58'Тикнизян НаирКарпукас АртёмБаринов Дмитрий  43'Камано ФрансуаГлушенков Максим 57' (Изидор Вильсон ( 57') Миранчук Антон 57' (Жемалетдинов Рифат ( 57') Дзюба Артём 76' (Игнатьев Иван ( 76')
Запасные: ГилермеКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинРаков ВадимЖивоглядов ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
Адамов ДенисЮрганов Игорь 66' (Макарчук Артём ( 66') Дркушич ВаняТерехов СергейМаргасов ТимофейКравцов Кирилл 75' (Шипунов Тимофей ( 75') Нобоа КристианЗаика Кирилл 66' (Сиссако Мусса ( 66') Жоаозиньо 46' (Бурмистров Никита ( 46') Джорджевич Лука 37' (Мелкадзе Георгий ( 37') Юсупов Артур
Запасные: Miguel Silveira dos SantosДжанаев СосланМиладинович ИванМещанинов АртёмСарвели ВладиславЗаболотный НиколайБатырев Амир
08 мая. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

«Локомотив» Галактионова и «Сочи» Хохлова завершали 26-й тур РПЛ. Молодые тренеры решили начать осторожно, без особого рвения разведку проводили обе команды. Инициативу на правах хозяев забрал «Локомотив», «Сочи» особо не противился, присматривался к активности «железнодорожников», которые первый опасный момент принесли после углового удара. Солировали знакомые всё лица.

Антон Миранчук исполнил корнер, навесив точно на Артема Дзюбу, форвард отменно пробил головой, но мяч с линии пустых ворот головой вынес Кристиан Нобоа. На исходе получаса наконец удалась «Локомотиву» позиционная атака: Баринов выполнил заброс на ход ноги Наира Тикнизяна, тот отбросил мяч Глушенкову. Максим примерился и выдал классный кросс на Дзюбу, Артём опять выиграл верх и опасно пробил. На сей раз над перекладиной пролетел мяч.

«Сочи» довольно долго молчал, зато звонко ответил. Артур Юсупов у штрафной площади разобрался с оппонентом и нанёс хлёсткий удар в угол. Мяч врезался в штангу, а подоспевший на добивание Нобоа доигрывал эпизод уже из офсайда. Далее случилось две подряд вынужденные замены. У «Локомотива» из-за травмы поле покинул Магкеев, а у «Сочи» - Джорджевич. Небольшая пауза сыграла за «Локо», москвичи собрались с силами и дважды забили в раздевалку.

Артем Карпукас сыграл к линии штрафной площади на Дзюбу, Артём в касание подключил Баринова. Дмитрий мягко навесил, Камано пробил по воротам – Денис Адамов выручил, но первым на добивание подоспел Наир Тикнизян – 1:0. А на третьей компенсированной минуте уже сам Карпукас разыграл «стенку» с Глушенковым, ворвался в штрафную площадь и через серию отскоков/рикошетов вогнал мяч в сетку – 2:0.

Второй тайм стал менее событийным. «Локо» решил сыграть осторожно, «Сочи» больше времени проводил в атаках, но мяч в ворота не шёл. Заика из убойной позиции замыкал прострел Бурмистрова – пробил выше ворот, Нобоа со стандарта закрутил под перекладину – Лантратов в красивом прыжке отвёл угрозу. «Локомотив» выстоял и в концовке матча оформил разгром соперника. Рифат Жемалетдинов шикарной передачей вывел Изидора на свидание с Адамовым, а тот чётким ударом в касание голкипера переиграл – 3:0. В третьем матче подряд Вильсон выходит на замену и забивает. Настоящий джокер!

Могли гости сверкнуть голом престижа, но Кристиан Нобоа не реализовал пенальти. Илья Лантратов вновь блеснул надёжностью, за две попытки накрыв мяч после удара с «точки». «Локомотив» обыгрывает «Сочи» и меняется с ним местами в турнирной таблице, выползая на девятую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Vladik1993-25
08 Мая 2023 в 19:41
С победой красно-зелёные!!!)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
3
0
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
21:04 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой
20:42 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Спартак» может занять второе место в РПЛ
20:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Погостнов: «Как не за что бороться? У нас стоит задача побеждать в каждой игре»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался о состоянии Дзюбы
20:15 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Сочи» показывает хороший футбол, но не хватает голов»
20:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выиграл 7 из 9 весенних матчей РПЛ
20:04 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Я рад, что Хохлов останется в «Сочи»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» Филатов уже работает – ранее он перенёс инсульт
19:57 · Россия. Премьер-лига
Хохлова удивили слова президента «Сочи» о том, что он остаётся тренером на следующий сезон
19:51 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: «Локомотив» настроился лучше, чем «Сочи»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич прокомментировал полученную травму 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» набрал хороший ход» 1
19:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Рано говорить, составит ли «Локомотив» конкуренцию «Зениту» в следующем году
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» впервые с сентября оказался в топ-9 РПЛ
19:17 · Россия. Премьер-лига
Хохлов остаётся: Президент «Сочи» высказался после крупного поражения 1
Все новости
Рекомендуем