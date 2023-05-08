Джокер-Изидор, непробиваемый Лантратов: «Локомотив» разгромил и обогнал «Сочи»

«Локомотив» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 8 мая на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив» Галактионова и «Сочи» Хохлова завершали 26-й тур РПЛ. Молодые тренеры решили начать осторожно, без особого рвения разведку проводили обе команды. Инициативу на правах хозяев забрал «Локомотив», «Сочи» особо не противился, присматривался к активности «железнодорожников», которые первый опасный момент принесли после углового удара. Солировали знакомые всё лица.

Антон Миранчук исполнил корнер, навесив точно на Артема Дзюбу, форвард отменно пробил головой, но мяч с линии пустых ворот головой вынес Кристиан Нобоа. На исходе получаса наконец удалась «Локомотиву» позиционная атака: Баринов выполнил заброс на ход ноги Наира Тикнизяна, тот отбросил мяч Глушенкову. Максим примерился и выдал классный кросс на Дзюбу, Артём опять выиграл верх и опасно пробил. На сей раз над перекладиной пролетел мяч.

«Сочи» довольно долго молчал, зато звонко ответил. Артур Юсупов у штрафной площади разобрался с оппонентом и нанёс хлёсткий удар в угол. Мяч врезался в штангу, а подоспевший на добивание Нобоа доигрывал эпизод уже из офсайда. Далее случилось две подряд вынужденные замены. У «Локомотива» из-за травмы поле покинул Магкеев, а у «Сочи» - Джорджевич. Небольшая пауза сыграла за «Локо», москвичи собрались с силами и дважды забили в раздевалку.

Артем Карпукас сыграл к линии штрафной площади на Дзюбу, Артём в касание подключил Баринова. Дмитрий мягко навесил, Камано пробил по воротам – Денис Адамов выручил, но первым на добивание подоспел Наир Тикнизян – 1:0. А на третьей компенсированной минуте уже сам Карпукас разыграл «стенку» с Глушенковым, ворвался в штрафную площадь и через серию отскоков/рикошетов вогнал мяч в сетку – 2:0.

Второй тайм стал менее событийным. «Локо» решил сыграть осторожно, «Сочи» больше времени проводил в атаках, но мяч в ворота не шёл. Заика из убойной позиции замыкал прострел Бурмистрова – пробил выше ворот, Нобоа со стандарта закрутил под перекладину – Лантратов в красивом прыжке отвёл угрозу. «Локомотив» выстоял и в концовке матча оформил разгром соперника. Рифат Жемалетдинов шикарной передачей вывел Изидора на свидание с Адамовым, а тот чётким ударом в касание голкипера переиграл – 3:0. В третьем матче подряд Вильсон выходит на замену и забивает. Настоящий джокер!

Могли гости сверкнуть голом престижа, но Кристиан Нобоа не реализовал пенальти. Илья Лантратов вновь блеснул надёжностью, за две попытки накрыв мяч после удара с «точки». «Локомотив» обыгрывает «Сочи» и меняется с ним местами в турнирной таблице, выползая на девятую строчку.