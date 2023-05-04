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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»

04 Мая 2023 • 21:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о работе Михаила Галактионова во главе столичного клуба.

«Думаю, сомнения были у всех — даже у руководителей, которые его назначали. На сегодняшний день главное, что он сделал, это хорошо подготовил команду физически. Она по-другому выглядит, играет в атаку, набирает очки, психологически ребята сплотились. Это видно — на поле единый коллектив», — заявил экс-защитник московского клуба, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

По его мнению, основная работа Галактионова начнётся со следующего сезона, поскольку борьба за чемпионство отличается от спасения из зоны вылета. Гуренко считает, что «железнодорожники» способны бороться за золото Премьер-лиги с «Зенитом».

Напомним, что Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года. Его подопечные выиграли шесть из восьми матчей весенней части сезона Премьер-лиги, поднявшись с 14-го на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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