Александр Мостовой назвал лучшего молодого игрока РПЛ

Бывший российский футболист, а ныне знаменитый футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своим кандидатом на звание лучшего молодого игрока Российской премьер-лиги в текущем сезоне.

«Для меня это Сергей Пиняев, который и в прошлом сезоне неплохо показывал себя. Молодых футболистов много, но я смотрю в будущее и видно, что у Сергея хороший потенциал», - признался Мостовой Metaratings, добавив, что природа наградила Пиняева многими полезными качествами.

Напомним, что Пиняев начал текущий сезон в самарских «Крыльях Советов», а зимой перебрался в столичный «Локомотив» под опеку Михаила Галактионова. Под руководством молодого тренера 18-летний игрок продолжает прогрессировать и попадает в сборную России.

Агент Сафонов: «На топ-уровне Пиняев не заиграет»