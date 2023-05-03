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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Если Миранчук настроен пробовать свои силы в Европе, то его можно только поддержать»

03 Мая 2023 • 11:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем полузащитника московской команды Антона Миранчука.

Специалист поддержал стремление 27-летнего футболиста выступать в Европе.

«Надо играть среди лучших — тогда ты сам прогрессируешь. Талантом футбольный бог его не обделил, а дальше — всё зависит от самого Антона», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб готов рассмотреть предложения по Миранчуку из Европы.

Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Антон Миранчук
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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