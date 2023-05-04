Гуренко считает, что Баринов готов к игре в топовых лигах Европы

Бывший игрок столичного «Локомотива» Сергей Гуренко полагает, что лидер, капитан и опорный полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов уже готов проявить себя в сильнейших лигах Европы.

«Полагаю, сейчас Баринову больше подходит итальянский стиль игры – в Серии А очень важны футболисты, которые хорошо проявляют себя в единоборствах, кто не боится их. В Англии тоже футболисты по типу Баринова всегда пригодятся», - цитирует Гуренко «Матч ТВ».

Он добавил, что даже если сравнить с прошлой осенью, Баринов сильно прибавил в качестве игры.

Баринову необходима операция на руке