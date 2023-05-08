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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ненахов: «Локомотив» настроился лучше, чем «Сочи»

08 Мая 2023 • 19:51 Комментировать
Локомотив Москва
3:0
Сочи
окончен

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями после победы в 26-м туре РПЛ над «Сочи». «Железнодорожники» разгромили своего соперника со счетом 3:0.

«Такое ощущение, что мы были больше настроены на победу, чем «Сочи». А так — просто выполнили свою работу. У нас был супернастрой, хочется быть как можно выше в таблице по итогам сезона», — передает слова Ненахова «Матч ТВ».

После 26 туров московский «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 набранных очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Максим Ненахов
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