Ненахов: «Локомотив» настроился лучше, чем «Сочи»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями после победы в 26-м туре РПЛ над «Сочи». «Железнодорожники» разгромили своего соперника со счетом 3:0.

«Такое ощущение, что мы были больше настроены на победу, чем «Сочи». А так — просто выполнили свою работу. У нас был супернастрой, хочется быть как можно выше в таблице по итогам сезона», — передает слова Ненахова «Матч ТВ».

После 26 туров московский «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 набранных очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Крыльями Советов».