В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном подписании Владислава Шитова

Московский «Локомотив» не планирует подписывать молодого нападающего «Крыльев Советов» Владислава Шитова. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок попал в шорт-лист «железнодорожников».

«Локомотив» не интересуется футболистом Шитовым, речи о переходе в летнее трансферное окно нет», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».

В нынешнем сезоне Шитов принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и отметился двумя голами. Трудовой договор игрока с самарским клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами Transfermarkt в 700 тысяч евро.

«Локомотив» может подписать Владислава Шитова