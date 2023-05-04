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В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном подписании Владислава Шитова

04 Мая 2023 • 17:06 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Московский «Локомотив» не планирует подписывать молодого нападающего «Крыльев Советов» Владислава Шитова. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок попал в шорт-лист «железнодорожников».

«Локомотив» не интересуется футболистом Шитовым, речи о переходе в летнее трансферное окно нет», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».

В нынешнем сезоне Шитов принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и отметился двумя голами. Трудовой договор игрока с самарским клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами Transfermarkt в 700 тысяч евро.

 «Локомотив» может подписать Владислава Шитова

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Локомотив Москва Крылья Советов Владислав Шитов трансферы футбола - лето 2023
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