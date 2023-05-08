«Локомотив» впервые с сентября оказался в топ-9 РПЛ

В понедельник вечером «Локомотив» разгромил на своём поле «Сочи» со счётом 3:0. Крупная победа позволила команде Михаила Галактионова подняться на девятое место в турнирной таблице.

Любопытно, что в последний раз «Локомотив» располагался в топ-9 турнирной таблицы Премьер-лиги ещё по итогам восьмого тура, матчи которого прошли 3, 4 и 5 сентября. Дальше «железнодорожники» располагались на 10-й позиции или ещё ниже.

Добавим, что от восьмого «Оренбурга» «Локомотив» отстаёт на четыре зачётных балла.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 14 мая – против «Крыльев Советов» на выезде.