Мелкадзе - о разгромном поражении от «Локомотива»: Мне кажется, равная была игра

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о разгромном поражении от московского «Локомотива» (0:3) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что, если пересмотреть встречу без забитых мячей, то ему кажется, что игра была равной.

«Нобоа не забил пенальти? Ему не за что было извиняться. Если было бы 1:0 или 2:0, а счет был 3:0. По большому счету, это ничего не сыграло», - приводит слова Мелкадзе Sport24.

«Сочи» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 34 набранных очка. В следующем туре подопечные Дмитрия Хохлова на выезде сыграют против «Ростова».