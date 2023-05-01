В «Локомотиве» высказались о продлении контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

Спортивный деятель отметил, что у клуба хорошие отношения с игроками и агентами, и он надеется, что все вопросы будут решены до конца сезона.

«Мы с Дзюбой договорились, что поставим все точки после окончания сезона», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.

За восемь проведенных игр в РПЛ за «Локомотив» форвард отметился восемью забитыми мячами.