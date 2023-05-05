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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал тренеров РПЛ, которыми он восхищается

05 Мая 2023 • 21:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
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08.05 17:00

Дмитрий Булыкин озвучил имена тренеров Российской премьер-лиги, работой которых он этой весной приятно удивлён. Конечно же, первым в этом списке оказался наставник «Локомотива» Михаил Галактионов.

«Человек, который преобразил «Локомотив» лишь за зимние сборы, его клуб выполнил задачи на сезон в первых же матчах после возобновления чемпионата», - делится Булыкин с Vprognoze.ru.

Также эксперт отметил старания Владимира Федотова в ЦСКА – армейцы не знают поражений в официальных матчах два месяца и пробились в Суперфинал Кубка России.

Отдельной похвалы удостоился рулевой «Ростова» Валерий Карпин – его команда в турнирной таблице РПЛ по-прежнему вторая.

Галактионов: «Каждый матч - как финал»

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дмитрий Булыкин Владимир Федотов Михаил Галактионов
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