Булыкин назвал тренеров РПЛ, которыми он восхищается

Дмитрий Булыкин озвучил имена тренеров Российской премьер-лиги, работой которых он этой весной приятно удивлён. Конечно же, первым в этом списке оказался наставник «Локомотива» Михаил Галактионов.

«Человек, который преобразил «Локомотив» лишь за зимние сборы, его клуб выполнил задачи на сезон в первых же матчах после возобновления чемпионата», - делится Булыкин с Vprognoze.ru.

Также эксперт отметил старания Владимира Федотова в ЦСКА – армейцы не знают поражений в официальных матчах два месяца и пробились в Суперфинал Кубка России.

Отдельной похвалы удостоился рулевой «Ростова» Валерий Карпин – его команда в турнирной таблице РПЛ по-прежнему вторая.

Галактионов: «Каждый матч - как финал»