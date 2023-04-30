Юсупов впервые в карьере сделал два ассиста в матче РПЛ

Опытный полузащитник «Сочи» Артур Юсупов сегодня впервые в карьере оформил две голевые передачи за один матч чемпионата России. А ещё, как отмечает Opta, до этого в предыдущих 70 матчах за «Сочи» у россиянина было лишь шесть ассистов.

Напомним, минувшим вечером «Сочи» уверенно обыграл дома «Торпедо» - 3:1. Голами в составе южан отличились Жоаозиньо, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика. Голом престижа со стороны «автозаводцев» ответил Михаил Каймаков.

33-летний Юсупов имеет трудовое соглашение с сочинцами, которое действует до завершения текущего сезона. Также футболист в элитном дивизионе выступал за столичное «Динамо», питерский «Зенит» и «Ростов».