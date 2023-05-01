Петрежела назвал причину, почему у Дзюбы не получилось в Турции

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петрежела высказался о том, почему нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не смог себя проявить в Турции.

Напомним, что форвард выступал за «Адану Демирспор» на протяжении всего двух месяцев.

Чешский специалист отметил, что Дзюба является молодым игроком для РПЛ, и столичный клуб должен продлить с ним соглашение.

«Русский чемпионат гораздо слабее турецкого. Поэтому он там не выделялся. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — качественные команды, которые постоянно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы», - приводит слова Петржелы Sport24.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба за восемь матчей забил восемь мячей.