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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко: «Дзюба — это находка для «Локомотива»

04 Мая 2023 • 17:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
08.05 17:00

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре Артёма Дзюбы в футболке «железнодорожников».

«Очень здорово вписался Дзюба. Артём сейчас один из сильнейших нападающих в России. В его стилистике — форварда таранного типа — с ним может соперничать только Комличенко из «Ростова». Конечно, Дзюба — это находка для «Локо», — цитирует слова Гуренко «Матч ТВ». Эксперт отметил, что его не удивляет результативность бывшего капитана сборной России, поскольку Дзюба не может выступать на среднем уровне. По мнению Гуренко, на игру форварда также влияют партнёры и микроклимат в коллективе.

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале текущего года. В восьми матчах Премьер-лиги нападающий забил восемь голов при четырёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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