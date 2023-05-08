Нобоа: «Сочи» показывает хороший футбол, но не хватает голов»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался после крупного поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Ситуация сложная, мы показываем хороший футбол, но у нас нет голов. Первый тайм мы провели хорошо, много моментов, но мы никак не можем забить. Теперь готовимся к игре с «Ростовом», надеемся показать хорошую игру», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором двух результативных передач.

После 26 туров «Сочи» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 34 очка.