Нобоа: «В «Сочи» мне помогают с получением российского гражданства»

Ветеран РПЛ, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что в его клубе ему помогают оформить паспорт РФ.

«Я уже говорил с клубом, мне помогут. Но сначала мне нужно оформить ВНЖ, а уже после буду заниматься гражданством», - цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Нобоа в свои 38 лет выступает в чемпионате России с 2007 года и практически без перерывов. Лишь в 2015 году эквадорец ненадолго переходил в греческий ПАОК, но потом вернулся обратно в Россию.

Всего опытный игрок сменил в России пять клубов: «Рубин», «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

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