Агент высказался о будущем Изидора в «Локомотиве»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«На данный момент неизвестно, останется ли Вильсон в «Локомотиве». Ближе к лету будет ясно, возможен ли его уход», — приводит слова Лакруа Sport24.

Напомним, минувшей зимой 22-летний француз был близок к переходу в «Лион», однако не смог пройти медосмотр.

В сезоне-2022/23 Изидор провел 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 5 миллионов евро.