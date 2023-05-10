Пименов – о Магкееву: «Ему тяжело будет восстановиться»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о травме защитника столичного клуба Станислава Магкеева.

Напомним, что в игре 26-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (3:0) Макгееев получил повреждение и не смог отыграть все 90 минут. Обследование показало, что у него разрыв передней крестообразной связки – второй в профессиональной карьере.

«Магкееву можно пожелать только здоровья. Конечно, тяжело будет восстановиться, но это часть работы в футболе. Станиславу нужно еще сильнее закачать ноги, чтобы не было рецидивов в будущем», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 26 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.