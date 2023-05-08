«Локомотив» уже громит «Сочи» после удара Изидора

В эти минуты завершается заключительный матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Локомотив» играет против «Сочи». Хозяева поля сделали заявку на победу в конце первого тайма, когда Наир Тикнизян и Артём Карпукас добивали мяч в сетку ворот после отскоков. На 75-й минуте коллектив Михаила Галактионова снова отпраздновал успех. Вильсон Изидор получил проникающий шанс и хладнокровно реализовал свой момент, отправив мяч в сетку ворот.

Счет стал 3:0. «Локомотив» наверняка потеснит «Сочи» с девятого места. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.