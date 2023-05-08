В «Локомотиве» рассказали о состоянии Пиняева

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии полузащитника столичного клуба Сергея Пиняева.

Спортивный деятель надеется, что футболист ещё появится на поле в нынешнем сезоне.

«Восстановление идёт нормально, никаких сложных моментов нет. Но мы лучшего молодого футболиста России просто ещё и бережём», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Напомним, что 18-летний полузащитник получил травму в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.