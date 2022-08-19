Дьяков: «Турция - это хорошо для Дзюбы»

Российский нападающий Артём Дзюба перебрался в турецкий чемпионат, он будет выступать в составе «Адана Демирспор». Турецкий чемпионат - не самое популярное направление для российских игроков, однако есть футболисты, выступавшие там - в частности, это Виталий Дьяков, успевший поиграть за «Сивасспор». Он положительно оценивает новость.

- По правде говоря, сейчас многие чемпионаты по уровню сильнее российского. Переход в чемпионат Турции для Дзюбы — это хорошо. Он уже не молод, это один из последних контрактов, плюс новый чемпионат, можно попробовать себя заграницей - заявил Дьяков в эфире телеканала Матч ТВ.