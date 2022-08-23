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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Сборная России отреагировала на дебютный гол Дзюбы в Турции

 
23 Августа 2022 • 12:00 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

В воскресенье нападающий Артём Дзюба провел дебютный матч за «Адана Демирспор». Россиянин отметился голом в ворота «Фенербахче», однако это не спасло его команду от поражения со счетом 2:4.

Сборная России посредством своих социальных сетей отреагировала на дебютный гол 34-летнего центрфорварда в турецком чемпионате.

«Поздравляем Артёма Дзюбу с голом в дебютном матче в турецкой Суперлиге», - говорится в телеграм-канале национальной команды.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента. Опытный нападающий подписал трудовое соглашение по схеме «1+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Адана Демирспор
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