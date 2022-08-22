Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба в свой день рождения попал в стартовый состав «Адана Демирспора» в игре против «Фенербахче»

 
22 Августа 2022 • 21:28 Комментировать
Фенербахче
3:0
Адана Демирспор
1 1.60 X 4.50 2 4.80
2-й тайм

Нападающий Артём Дзюба попал в стартовый состав клуба «Адана Демирспор» на игру против «Фенербахче». Таким образом, бывший игрок «Зенит» в свой 34-й день рождения дебютирует в турецкой Суперлиге. Российские болельщики верят, что Артёму удастся отличиться за новую команду.

Кроме него в стан «титуларов» попал и защитник Ярослав Ракицкий, с которым Артём ранее играл в футболке «сине-бело-голубых».

Напомним, встреча состоится 22 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени. Встреча станет для команды Дзюбы гостевой. Она состоится на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Ярослав Ракицкий Артём Дзюба Адана Демирспор Зенита
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Истанбулспор 0:4 Коньяспор 3.65 3.75 1.95
окончен Сивасспор 1:1 Аланьяспор 2.60 3.50 2.60
Идет 51 минута Фенербахче 3:0 Адана Демирспор 1.60 4.50 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
21:28 · Турция
Дзюба в свой день рождения попал в стартовый состав «Адана Демирспора» в игре против «Фенербахче»
21:15 · Турция
«Фенербахче» - «Адана Демирспор»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» отдала Траоре в аренду турецкому клубу официально
09:30 · Турция
Новый клуб Дзюбы поздравил нападающего с днём рождения
08:14 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о трансфере Дзюбы в Турцию
00:10 · Турция
Клуб Оздоева проиграл с крупным счётом «Бешикташу»
21 Августа
21:15 · Турция
«Бешикташ» - «Фатих Карагюмрюк»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
15:42 · Турция
​Дзюба может дебютировать в игре с «Фенербахче» в свой день рождения
14:08 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» объяснили, почему не стали приглашать Дзюбу и Оздоева
09:50 · Турция
Дзюба — о тренировке в «Адана Демирспор»: «Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле»
20 Августа
15:01 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Адана Демирспор»: «Главный тренер доволен формой Дзюбы» 1
14:21 · Турция
Баженов — о футболках Дзюбы: «Поздравляю, если он действительно настолько популярен в Турции»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Медведев пожелал удачи Дзюбе в Турции
11:58 · Турция
Президент «Адана Демирспор» — о продажах футболок: «Спасибо, запрплата Дзюбы окупилась»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Ломберц — о переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого»
Все новости
Рекомендуем