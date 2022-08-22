Дзюба в свой день рождения попал в стартовый состав «Адана Демирспора» в игре против «Фенербахче»

Нападающий Артём Дзюба попал в стартовый состав клуба «Адана Демирспор» на игру против «Фенербахче». Таким образом, бывший игрок «Зенит» в свой 34-й день рождения дебютирует в турецкой Суперлиге. Российские болельщики верят, что Артёму удастся отличиться за новую команду.

Кроме него в стан «титуларов» попал и защитник Ярослав Ракицкий, с которым Артём ранее играл в футболке «сине-бело-голубых».

Напомним, встреча состоится 22 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени. Встреча станет для команды Дзюбы гостевой. Она состоится на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию матча.