Экс-биатлонист Тихонов заявил, что Дзюбе будет тяжело в Турции

Бывший биатлонист Александр Тихонов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Думаю, в Турции Дзюбе будет тяжело — там играть надо, а не дурака валять. Это только в российском чемпионате возможно», — заявил Тихонов «РБ Спорту».

Экс-биатлонист рассказал, что когда был в Турции, то смотрел там футбол, это другой уровень и другой темп игры, Дзюбе предстоит прикладывать максимум усилий, чтобы добиться успеха, но нужно похвалить игрока за принятый вызов на европейском уровне.

Ранее сообщалось, что 33-летний российский форвард подпишет контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1».