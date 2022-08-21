Дзюба — о тренировке в «Адана Демирспор»: «Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле»

Нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба поделился эмоциями после первой тренировки в составе своей новой команды.

«Великолепные впечатления после тренировки. Было тактическое упражнение, подготовка к «Фенербахче». Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле. К матчу готовы», — цитирует Дзюбу «RT на русском».

Напомним, что 18 августа нынешнего года 33-летний нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1+1». Ранее Дзюба на протяжении семи лет выступал за петербургский «Зенит».

Матч «Фенербахче» — «Адана Демирспор» состоится 22 августа в Стамбуле. Начало — в 21:45 по московскому времени.