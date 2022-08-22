Ракицкий был удалён с поля в матче с «Фенербахче»

В рамках чемпионата Турции «Фенербахче» принимает соперников из «Адана Демирспора». «Канарейки» громили противника уже на старте второго тайма, но интрига вернулась после гола Юнеса Беланда с 11-метровой отметки, а также именинника Артёма Дзюбы, который на ленточке внес мяч в сетку после удара Генри Оньекуру. Впрочем, спасти игру футболисты «Адана Демирспора» не смогли.

На 83-й минуте экс-партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий грубо сыграл в подкате в своей штрафной площади и был изгнан с поля. С точки уверенно пробил Эгзиян Алиоски - 4:2.

Кстати, вскоре Дзюбу заменили на другого форварда, Бритта Ассомбалонгу.