Карпин — о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «Если он выбрал, значит, хороший выбор для него»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о переходе форварда Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», — цитирует слова Карпина ТАСС.

Сегодня, 18 августа, турецкий «Адана Демирспор» официально объявил о подписании трудового договора с 33-летним нападающим, его контракт рассчитан на один сезон с возможным продлением еще на год. Российский футболист будет выступать под 24-м игровым номером. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Артёма Дзюбы составляет шесть миллионов евро.